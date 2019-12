L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calcio giovanile. Nell’ultima giornata spicca l’impresa degli under 17 dello Sporting Pallavicino, ma anche la doppietta del Camaro, pronta a regalarsi il primo posto in entrambe le ctegorie. Il Pallavicino ha ribaltato la capolista Adelkam che si era portata sullo 0-2, imponendosi 3-2. Nel girone B, il Terzo Tempo mantiene in mano lo scettro. Rinviata la gara del Palermo, che mantiene il terzo posto, contro il Ribolla per colpa del vento. Per quanto riguarda gli altri due gironi orientali under 17, si laureano campioni d’inverno la Ragazzini di Catania e la Game Sport Ragusa. Nei gironi occidentali under 15, Adelkam e Palermo si confermano al comando. Nel Girone A, la formazione alcamese tocca quota 40 punti superando 5-1 lo Sporting Pallavicino. Brusca frenata invece per la rincorsa del Calcio Sicilia, che perde il confronto con il Terzo Tempo (1-0 deciso da Puleo negli ultimi minuti) e ora si trova a -6 dalla vetta. Nel Girone B, i rosanero chiudono primi con 34 punti ma dovranno recuperare la partita col Ribolla. Nelgirone D prima è La Meridiana, ma la Katane dovrà giocare ancora una gara ed è staccata di un solo punto. Nel Girone E, infine, Accademia Siracusa e Rari Nantes arrivano al giro di boa a braccetto.