L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Trapani. Nember avvierà una rivoluzione per tentare la salvezza. In arrivo l’attaccante Dalmonte e il difensore Buongiorno. Non ancora definita la trattativa per il centrocampista Coulibaly. Si insiste col Bari per Kupisz. In settimana potrebbero arrivare gli ingaggi dell’attaccante argentino Pizzini e del connazionale centrocampista Laba. La società siciliana avrebbe chiesto al Benevento il terzino destro ghanese Gyamfi. Si valutano le cessioni di Corapi, Nzola, Cauz, Minelli e Golfo.