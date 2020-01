L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Marsala, reduce dalla sconfitta di Palermo. Prova tutta cuore a carattere degli azzurri di Nicola Terranova, i quali non avrebbero fatto gridare allo scandalo se fossero riusciti a far ritorno a casa con un pareggio. E lo stesso Terranova, all’indomani del derby della Favorita, non si abbatte, anzi… rilancia. E ha parole di elogio per la sua squadra, protagonista contro l’ex Ficarotta e compagni di una gara di assoluto spessore, giocata senza timori reverenziali. «Potevamo solo provarci – afferma – e lo abbiamo fatto con tutte le nostre forze, riuscendo a mettere in difficoltà l’undici rosanero specie nella fase centrale del primo tempo e nella prima parte della ripresa, sia prima che dopo il gol del momentaneo 1 a 1 messo a segno su rigore dal nostro Balistreri. Non avremmo rubato nulla se avessimo pareggiato, ma qualche ingenuità di troppo ha determinato la sconfitta che ci condanna a segnare il passo. Pazienza. Rientriamo a Marsala consapevoli di aver giocato una buona partita e di aver fatto stentare il Palermo. Eccessivo, onestamente, il 3 a 1 finale; ma ormai è andata. Non dobbiamo guardare gli altri – aggiunge Terranova – ma guardare unicamente a noi stessi. Ci lasciamo alle spalle un periodo assai difficile in cui, approfittando della finestra di mercato, abbiamo cercato di puntellare la squadra, soprattutto in difesa. La società ha intenzione di compiere un ulteriore sforzo ingaggiando anche un altro centrocampista di qualità. Cosa che mi auguro possa avvenire entro domenica quando all’Angotta, scenderà il Nola».