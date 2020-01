L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui tornei Under 15 e 17 regionali. Fuga degli under 17 del Camaro, che al giro di boa del campionato regionale allungano il vantaggio sulle inseguitrici. I ragazzi di Cosimini si sono aggiudicati lo scontro diretto in casa della Promosport di Barcellona, vincendo 4-2. Nel Girone A, l’Accademia Trapani perde due punti di vantaggio, fermata sul pari casalingo da Il Calcetto. Ne approfitta l’Adelkam, che battendo 4-0 a domicilio la Panormus si sporta a 3 punti dalla vetta. Frena anche la Tieffe. Buon successo in chiave play-off per Monreale e per la Renzo Lo Piccolo. Nel Girone B tutte a segno le prime della classe. La Terzo Tempo continua a correre e battendo 5-2 la Favara Academy si tiene stretto il primo posto con due punti di vantaggio sul Calcio Sicilia. Nel Girone D, Ragazzini e Katane continuano il testa a testa, mentre nel Girone I il Game Sport Ragusa vince e si mantiene a +6 sul Real Gela. Nel girone A l’Adelkam, travolgendo la Renzo Lo Piccolo, resta a +6 sul Calcio Sicilia che va a vincere sul terreno dell’Aurora Mazara per 2-4(gol peri rosanero di Lo Re e Mormino, autore di una tripletta). Nel Girone B dodicesima vittoria stagionale perla capolista Palermo che regola 2-0 l’Athena Agrigento (doppietta di Cintura). A tre lunghezze resta il Ribolla, vittorioso per 3-0 in casa della Panormus (doppietta di Dalfino e gol di Ingrassia).