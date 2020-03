L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’allenamento personalizzato di Juan Mauri, centrocampista del Palermo. In una delle rare incursioni su Instagram ha fatto vedere a tutti i suoi follower come procede la sua routine in questo periodo di isolamento forzato. Quasi una risposta a Sforzini e Pelagotti, quella del regista, dato che i due avevano scherzato in precedenza sulla sua ritrosia a mostrarsi pubblicamente. Lo ha fatto in pieno week-end, dimostrando di non aver mollato nulla, nemmeno in questi giorni di stop. Il centrocampista argentino segue scrupolosamente il programma fornitogli dal preparatore atletico del Palermo e, nel farlo, ha pure un trainer d’eccezione. Si tratta della moglie Camila, di professione istruttrice di fitness, che ha filmato alcuni spezzoni dell’allenamento individuale del centrocampista rosanero. Una seduta in famiglia a tutti gli effetti, dato che Mauri si è anche divertito a rincorrere i figli nel giardino di casa, mentre la moglie (con la quale si è sposato ad Agrigento quattro anni e mezzo fa) riprendeva tutto col cellulare. Alcuni di questi video sono stati pubblicati pure nel profilo personale della consorte di Mauri, a sua volta ripresi dal centrocampista, che ha dato così un «segno di vita» anche sul web.