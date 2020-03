L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul mancato scontro tra Savoia e Palermo. La sfida del “Giraud” non sembrava nemmeno essere a rischio fino a poche settimane fa. Il Palermo di Pergolizzi aveva acquistato morale e fiducia col 4-0 casalingo sul Nola. La sfida contro gli oplontini rappresentava la chance per allontanare definitivamente l’unica inseguitrice. Di questo si sarebbe dovuto parlare oggi. Invece, e chissà per quanto, di calcio non ha nemmeno senso parlare.