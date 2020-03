Altri tre casi di Coronavirus a Bagheria. A dichiararlo è il sindaco Filippo Tripoli, che in un video su Facebook afferma: «Potrebbe essere un figlio, un nipote. Va tutto l’abbraccio e l’affetto alla famiglia e ai genitori ed è un momento difficile che dobbiamo superare. Tutte le misure prese dal governo regionale, nazionale e nostre e limitare le uscite solo per necessità e lavoro,vanno nella direzione di limitare i rapporti. Invito tutti coloro che vorrebbero uscire di evitare – continua se non necessario».