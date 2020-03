L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Ronald Hoop, attaccante olandese che siglò una sola rete con la maglia del Palermo: «Fu bello – ammette Hoop – pensai che finalmente riuscii a segnare per il Palermo, anche se alla fine pareggiammo». I primi 40 minuti di quel Palermo-Venezia furono lo specchio di una stagione disgraziata per gli uomini di Arcoleo. I lagunari andarono in vantaggio alla mezz’ora con Zironelli e raddoppiarono a tre minuti dall’intervallo con Bellucci. «Pensavo che la stagione potesse andare meglio – prosegue l’olandese – ma non ho avuto molte opportunità per giocare». Eppure, parte dei tifosi lo prese in simpatia in quell’annata desolante. Un po’ per le treccine alla Gullit, un po’ perché Arcoleo non lo prendesse particolarmente in considerazione, non era raro che dagli spalti qualcuno urlasse il suo nome nella speranza di vederlo in campo: «So che il Palermo oggi è in D – conclude Hoop, che oggi fa il meccanico e allena ragazzini- e una città così ha bisogno di stare in Serie A. Spero che ci possa tornare presto, ma la strada è lunga. Bisogna crederci, anche se ora siamo tutti fermi per il Coronavirus. La nostra salute conta più di ogni altra cosa, il resto viene dopo».