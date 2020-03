L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Francesco Postorino, AD del Marina di Ragusa: «Ci sono altre cose ben più importanti in ballo. Ci siamo sentiti con altri presidenti e il sentire comune è che il campionato debba essere sospeso in modo definitivo. I tempi non ci sono più, la situazione generale non migliora e ci vorrà tempo. Non possiamo pensare a riprendere. Inoltre dico a titolo personale che mi sembra immorale e meschino in questo contesto di gravissima crisi andare a chiedere alle aziende che ci hanno sostenuto aiuto e sponsorizzazioni. Il Marina è aiutato da piccole e medie aziende che oggi sono chiuse e l’ultima cosa cui pensano, insieme a noi, è il calcio. Pensiamo dunque al futuro, a riprenderci. Il calcio a livello di Serie D ha bisogno di un ridimensionamento di ingaggi, di serietà. Non è possibile che alcune società paghino cifre importanti a giovani di belle speranze. Almeno sulla carta perché alla fine non onorano impegni presi. La Lega dovrebbe penalizzare le società inadempienti nel campionato dell’anno e impedire questo malcostume. Dico no al ritorno in campo per rispetto di chi è morto e delle tante aziende chiuse che sono sull’orlo del fallimento».