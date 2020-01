L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui rigori che hanno regalato al Palermo 6 punti in classifica. Bisognava cambiare rigorista per invertire il trend preoccupante. Dopo la “doppietta” di rigori sbagliati col Troina, adesso Pergolizzi sceglie alla vigilia di ogni partita e finora le scelte hanno portato frutti pesanti. Mauri contro il Marsala e Floriano contro il Roccella hanno cambiato rotta ad una squadra frastornata da quanto accaduto in precedenza. Due volte è toccato a Ricciardo fare cilecca, mentre l’ultimo ad essersi fatto ipnotizzare è stato Sforzini. Domenica scorsa toccava ad uno tra Floriano e Felici, con l’ultimo arrivato che ha preso il pallone con sicurezza.