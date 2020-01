L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul derby tra Marina di Ragusa e Palermo. A tre mesi di distanza, i rosa tornano ad affrontare un derby esterno. L’ultima volta fu a Biancavilla. Il consueto viaggio in pullman sarà meno lungo del solito, nonostante sia la trasferta isolana più lunga. La partita si giocherà a Ragusa (e non nella più vicina Marina di Ragusa). I rossoblù disputano le proprie gare interne nel capoluogo dell’ex provincia. La scelta di giocare in un’altra località nasce per esigenze logistiche: l’impianto ragusano può ospitare circa 4.500 spettatori e per questa partita, il club rossoblù è pronto ad allargare il settore ospiti. Tra i supporters palermitani sono già stati venduti più di 150 biglietti”.