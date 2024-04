“Tempestoso e crea scompiglio”: il Milan non lo vuole più | Proposto subito ad una diretta avversaria

Il grande nome è ormai lontano dal club rossonero, e si appresta a sposare il progetto di una rivale milanista per il prossimo anno.

Il Milan ha fallito in maniera quasi completa nella stagione attuale, e dopo che anche l’ultimo traguardo a disposizione, ovvero l’Europa League, è sfumato definitivamente, ha cominciato a guardare al futuro.

Uno dei principali temi da affrontare come al solito in casa rossonera sarà quello del mercato, ma anche sul piano allenatore ci sarà un bel da fare, visto che Stefano Pioli ad oggi sembra più lontano che mai.

Nelle ultime ore però un annuncio a sorpresa ha sancito che il Diavolo non ha intenzione di prendere questo grande nome per il prossimo anno, il quale adesso sembra molto più vicino ad una diretta avversaria.

Niente Milan per lui, ma c’è un’altra big

Come spesso accade i tifosi sui social discutono e parlano dei vari temi legati al calcio. Ad esempio nelle scorse ore un supporter rossonero per quanto riguarda il tema della panchina milanista ha voluto esprimersi su Antonio Conte, riportando su Twitter le parole espresse da Milan News sulla possibilità di vedere il salentino nel club: ”Per il Milan Conte non è l’allenatore adatto, poiché non rispecchia la filosofia del club e sarebbe un personaggio scomodo, il suo carattere viene temuto dal Milan, la sua non gestibilità è uno dei motivi per il quale il Milan non lo ritiene adatto”.

In tutta risposta al tweet, un altro sostenitore, questa volta però di fede napoletana, ha incalzato commentando: ”Sono d’accordo, allenatore tempestoso e che crea scompiglio. Non è adatto al Milan, club che merita decisamente di meglio!!! Venisse a fare danni a Napoli”. Una provocazione dunque quella dell’utente partenopeo, che in pratica ha messo in risalto la sua speranza di vedere Conte all’ombra del Vesuvio il prossimo anno.

Futuro ancora incerto per Conte

Tralasciando tutti i commenti e le speranze dei tifosi, il futuro dell’ex allenatore di Juventus ed Inter è ancora tutto da decifrare. Le possibilità per lui di sicuro non mancano, visto che piace praticamente a tutti, ma bisognerebbe capire quali saranno realmente fattibili.

Di sicuro sia quella napoletana che milanista sono due destinazioni da non scartare, visto che entrambe le squadre a giugno cercheranno un nuovo allenatore per incominciare un altro progetto di successo. Vedremo come si svilupperanno le cose nelle prossime settimane.