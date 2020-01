L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto riguardo al mercato di serie A. Ecco quanto si legge: “La Spal è in pressing su Iago Falque. L’esterno d’attacco del Torino non ha ancora sciolto le riserve sul trasferimento a Ferrara e tiene bloccato l’arrivo di Bonifazi, che ha già raggiunto l’intesa con la Spal. I due affari sono legati, prima di sabato la dirigenza biancazzurra proverà a convincere l’attaccante spagnolo per consentire a Semplici di avere entrambi a disposizione già contro il Bologna. E’ fissato per oggi, invece, l’incontro tra la Lazio e l’entourage di Paloschi: si sta trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto che scatterebbe dopo un certo numero di presenze. Per sostituirlo la Spal s’è messa in fila per Salvatore Esposito dell’Inter, anche se l’elenco delle società interessate è lungo. Una di queste è il Parma che vuole acquistare un attaccante a causa dell’infortunio che terrà fuori a lungo Inglese (atteso in Finlandia a Turku per essere visitato da due luminari). I rapporti eccellenti tra le due società sono stati portati avanti anche ieri, quando il ds ducale Faggiano e il presidente Pizzarotti hanno incontrato l’Inter: uno degli argomenti è stato Esposito («Ci interessa, ma l’Inter non lo lascia partire. Dovesse cambiare idea, noi saremo lì», ha detto Faggiano), ma anche Pinamonti, situazione però complicata dall’obbligo di riscatto a favore del Genoa. Anche al Cagliari piace l’attaccante dell’Under 21. La Fiorentina si è presa una pausa dopo l’acquisto di Cutrone e le cessioni di Pedro, Cristoforo, Rasmussen e Dabo. In realtà si tratta di una pausa strategica, nel senso che continua a monitorare i suoi obiettivi pronta a intervenire appena si creeranno i presupposti. Per il centrocampo Duncan è sempre sotto i radar viola ma il Sassuolo dovrebbe abbassare le pretese: nella trattativa in extremis potrebbe rientrare Sottil ma solo in prestito (il figlio d’arte oggi annuncerà il rinnovo con la Fiorentina fino al 2024). Ancora aperta pure la pista Meitè con il Torino mentre per la difesa resta gettonatissimo il nome di Juan Jesus della Roma. Intanto, in uscita, il club viola ha di fatto concluso il passaggio di Zurkowski all’Empoli in prestito e ha dato il via libera al trasferimento di Saponara dal Genoa al Lecce. Sono infatti fissate per oggi le visite al centrocampista, rinforzo per Liverani che aspetta anche la soluzione dell’affare Acquah. Via dal Genoa l’attaccante colombiano Agudelo: è a un passo dal passaggio al Verona, che nel frattempo saluta Bessa, tornato in Brasile al Goias. Il Genoa sfida la Samp per la corsa a Masiello dell’Atalanta e chiede Younes al Napoli, intanto sfoltisce la rosa e ha preso lo svedese Eriksson per il centrocampo. L’Udinese si muove con cautela: si avvicina il ritorno del terzino Zeegelaar, in uscita dal Watford. La Sampdoria stringe per Tonelli, segue Gabbia del MIlan e in uscita valuta le offerte di Sassuolo e Fiorentina per Caprari. Il Bologna saluta Dzemaili: va in Cina allo Shenzen. Dopo Czyborra, l’Atalanta è a un passo da Bellanova, terzino italiano, già nell’Under 20, di proprietà del Bordeaux”.