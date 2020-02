L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto di giornata nel girone I della serie D. Altra giornata all’insegna dei derby siciliani. Il più atteso è quello del «Barbera» fra il Palermo e l’Fc Messina perché si affrontano la capolista e la terza in classifica, ma promettono scintille anche gli altri due, ovvero Acireale-Marsala e Acr Messina-Marina di Ragusa. Nel primo si affrontano due squadre che lottano per obiettivi diversi ed entrambe non possono permettersi di fermarsi. Chi rischia di più, ovviamente, è il Marsala che in questo girone di ritorno non ne ha imbroccata una giusta. Gli azzurri domenica scorsa speravano di fare un miracolo contro il Savoia, invece è arrivata una nuova sconfitta, la terza da quando è ricominciato il campionato dopo la sosta natalizia. La classifica, per fortuna, non è ancora compromessa, il Marsala è al «confine» fra play-out e zona salvezza, ma è chiaro che da qui in avanti gli azzurri devono cambiare passo. E dunque devono già provare a farlo in questo derby contro l’Acireale. Partita per niente facile, perché gli acesi sono ancora convinti di potere lottare per le posizioni play-off, sperando che nel frattempo non arrivino altre penalizzazioni in classifica (sono già quattro i punti in meno). Derby interessante è anche quello del «San Filippo» fra l’Acr Messina e il Marina di Ragusa. I giallorossi, nonostante i continui scossoni societari e il valzer di mercato, non hanno mia smesso di credere di potersi inserire nella lotta per i play-off, gli iblei invece hanno necessità di fare risultato per tirarsi fuori dalle secche. Il Licata è sesto e domani a Nola ha una buona chance per restare agganciato al treno delle posizioni play-off. I campani sono nella «terra di nessuno», ma è chiaro che in casa non sono facili da affrontare per nessuno. Chi può fare un bel salto in alto è il Troina, soprattutto se arriveranno buone notizie dal «Barbera» sul fronte Fc Messina. Gli ennesi sono a -2 dai giallorossi e domani aspettano il San Tommaso, una delle squadre più indiziate a salutare questa categoria. Trasferta insidiosa per il Biancavilla che ha ripreso vigore e che va a caccia del colpaccio sul campo del Corigliano, squadra che però ha bisogno di punti per la salvezza. Completano la giornata Savoia-Cittanovese, Giugliano-Roccella e il derby calabrese fra la Palmese quasi spacciata e il Castrovillari.