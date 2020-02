L’edizione odierna di “Repubblica” parla del numero di spettatori atteso domani al “Barbera” per assistere alla gara tra Palermo ed FC Messina. Sugli spalti domani ci saranno circa quindicimila tifosi – si legge -, ma resta lontana la quota ventimila appena sfiorata, ma non superata, in occasione della partita contro il Licata, picco più alto di presenze stagionali toccate per una partita del Palermo in D. I tagliandi si possono ancora acquistare oltre che sul tradizionale circuito Vivaticket anche oggi al bar dello stadio dalle 9,30 alle 18,30 e domani al botteghino sud del “Barbera” dalle 9 alle 12. I prezzi sono i soliti: 5 euro per le curve, 10 euro per la gradinata, 15 euro per la tribuna laterale, 20 euro per la tribuna centrale e 70 euro per la tribuna socio sostenitore. Si respira un po’ più di entusiasmo, invece, sull’altra sponda della Sicilia. A Messina nelle ultime settimane sta crescendo l’interesse della città nei confronti della società del presidente Rocco Arena, anche per effetto dell’ennesima stagione negativa rispetto ai programmi di inizio anno dell’Acr Messina di Pietro Sciotto. Nelle ultime settimane diversi club organizzati hanno preso le distanze da quella che fino a poco tempo fa veniva considerata la prima squadra cittadina, appassionandosi sempre di più alla formazione guidata dal tecnico Ernesto Gabriele che sta sorprendendo tutti sotto il profilo del gioco e dei risultati. E quale miglior occasione di un derby d’alta quota con la capolista Palermo per riaccendere l’entusiasmo in riva allo Stretto? Nella partita d’andata contro i rosanero si è registrato un discreto afflusso di pubblico, ma più che per la squadra di casa per la curiosità di vedere all’opera il blasonato Palermo in una partita di serie D.