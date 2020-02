L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” dedica spazio anche al prossimo avversario del Palermo: l’FC Messina. I giallorossi – si legge – da un po’ si sono messi a correre forte e adesso fanno un po’ paura. La striscia positiva dell’ultimo mese li ha portati al terzo posto, a -12 dal Palermo e a – 7 dal Savoia, ma quello che colpisce è come si sia trasformata la squadra di Gabriele che, da quando è subentrato a Costantino (all’andata c’era quest’ultimo in panchina), ha trovato un’identità che prima non aveva. Le prime quattro partite di questo girone di ritorno hanno regalato dieci punti all’Fc Messina, che è reduce da tre vittorie consecutive contro Palmese, Corigliano e Biancavilla (la prima e l’ultima al «San Filippo», la seconda in trasferta). Il vero punto di forza dei giallorossi è diventata la difesa che è imbattuta da oltre cinquecento minuti: alle tre vittorie di cui si è detto, va aggiunto anche il pareggio senza gol a Licata e il successo nell’ultima di andata in casa contro il Roccella per 1-0- Le ultime reti i giallorossi le hanno subite alla penultima di andata quando persero in casa della Cittanovese. Da allora un percorso quasi netto e un allungo in classifica che ha aumentato a dismisura l’autostima del gruppo di Gabriele. I messinesi vogliono prendersi una rivincita domani al «Barbera», battendo quel Palermo che all’andata passò non senza fatica al «San Filippo». I giallorossi hanno voglia di rivincita perché quel ko non l’hanno ancora digerito, ma hanno soprattutto voglia di continuare questa striscia positiva che li ha portati a ragionare in grande.