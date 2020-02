L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di “esame più difficile” in relazione alla sfida del Palermo di domani. Al «Barbera» arriva l’Fc Messina e per il Palermo non si annuncia una partita semplice -si legge -, perché di fronte ci sarà una delle squadre più in forma del campionato. Marcia con il piglio della grande questo Fc Messina, che s’è scoperto solido, concreto e anche abile a portare a casa punti nelle situazioni più difficili. I rosanero anche domani avranno un solo risultato, soltanto vincendo ci sarà la certezza di restare a +5 dal Savoia. In caso contrario bisognerà aspettare buone notizie da Torre Annunziata, dove «reciterà» la Cittanovese, squadra che può mettere in difficoltà il Savoia. Per il Palermo l’esame è difficile, come detto, perché i giallorossi arrivano da un filotto positivo, sono in grande fiducia e hanno trovato una quadratura che ad inizio stagione non avevano. Il Palermo, fra l’altro, farà bene anche a ricordare la partita di andata. La trasferta al «San Filippo» contro l’Fc è stata sicuramente una delle più complicate del campionato. I rosanero la sfangarono con un gol di Ficarrotta, ma i giallorossi ebbero diverse occasioni per pareggiarla. Pergolizzi anche questa settimana non avrà esterni di ruolo (Doda è ancora infortunato, Vaccaro sconterà l’ultimo dei tre turni squalifica beccati nella partita con il San Tommaso), in più il tecnico dovrà fare a meno di Santana, Ricciardo e anche Martinelli, che s’è preso una giornata di squalifica per un’ammonizione ingenua rimediata nel finale del derby di Ragusa.