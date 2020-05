L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Mimmo Li Causi, vicepresidente del Marsala: «Arresto Cottone? È una tegola inattesa, fino alla sera prima del provvedimento che lo ha colpito mi ero sentito al telefono con Cottone ed avevamo parlato a lungo di questioni inerenti questo particolare finale di stagione in attesa di sapere le decisioni della Lega, in merito al destino del campionato di D bruscamente interrotto a causa della pandemia in corso. Abbiamo discusso di tante cose: di programmi societari, di incontri da fissare con i giocatori per giungere ad un accordo sulle mensilità arretrate e su come spalmare parte dei compensi dovuti nei contratti da sottoscrivere per la prossima stagione. Abbiamo pure parlato delle nuove casacche di gioco e di come muoverci con i nostri sponsor. Nella speranza che venga chiarita la posizione del presidente, ci tocca convocare l’assemblea dei soci per decidere a chi affidare le redini della società che, ribadisco, è del tutto estranea ai fatti».