L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord rosanero datato 11 maggio 1952. I rosa fermarono la Juventus sul risultato di 0-0, rimandando la festa scudetto dei bianconeri. Il club lottava per la salvezza e il discorso non era ancora chiuso: la certezza della permanenza in A arrivò solo alla penultima giornata, battendo la Lucchese.