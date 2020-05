L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Enrico Massimino, vice presidente e patron del Licata: «Stiamo aspettando le decisioni da parte della Federazione, anche se è chiaro che bisogna attendere cosa succederà in Serie A. Noi siamo all’erta e ci vogliamo far trovare pronti a qualsiasi soluzione, anche perché stavamo lottando per i play-off. Promozione Palermo e playoff? Le decisioni verranno prese nelle sedi opportune, anche se noi siamo sempre agguerriti e pronti far valere le nostre idee.La società del Licata era e rimane sempre ambiziosa e se ci saranno i presupposti siamo pronti a qualsiasi soluzione».