L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Rocco Arena, patron dell’FC Messina: «Ora bisognerà capire solo che categoria ci vorranno dare: la nostra società ha dimostrato di meritare minimo la Serie C. Sibilia? Ho chiesto chiarimenti su tante questioni, ma da presidente dell’Fc Messina voglio capire come si sta muovendo la Lnd e come si vuole difendere dalle sparate della Lega Pro. Continuo a pensare che chi era matematicamente in corsa per la promozione, come noi che ancora avremmo potuto superare il Palermo, dovrebbe giocare un play-off. Non sarebbe giusto, anche nei confronti di Savoia e Giugliano, se i rosanero fossero promossi con otto giornate ancora da disputare e nelle quali sarebbe potuto accadere di tutto».