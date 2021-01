L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle manifestazioni degli studenti italiani.

E’ andata in scena in tutta Italia la mobilitazione di ragazzi, genitori e insegnanti che chiedono di mettere fine alla didattica a distanza e un rientro in classe in sicurezza.





Il 1 febbraio rientreranno le superiori in Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nelle Marche. «La didattica a distanza ha grossi limiti e non può essere una soluzione di lungo termine – hanno detto un po’ ovunque i ragazzi – per questo bisogna sfruttare ogni giorno per costruire le condizioni di sicurezza necessarie a svolgere la didattica in presenza».