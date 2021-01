L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ulteriore stretta anti-Covid 19.

Il Governo ribadisce che l’unica strada possibile con la curva dei contagi in risalita è la linea del rigore “Le misure sono ancora necessarie ad evitare un aumento incontrollato dei contagi” ripete il ministro della Salute Roberto Speranza. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha già garantito ristori per tutte le attività costrette a chiudere.





L’ipotesi sul tavolo è di abbassare la soglia critica del tasso di occupazione delle terapie intensive e dei posti letto in area medica, fissata ora al 30% e al 40%. Sotto quella soglia si entrerebbe in automatico in zona arancione o rossa.