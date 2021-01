L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

Sale a sette il numero dei comuni dichiarati in Sicilia “zona rossa”. A Messina, Ramacca, Castel di Iudica, Milena e Capizzi, si aggiungono Ravanusa e Santa Flavia. Nelle prossime ore Gela potrebbe entrare nell’elenco.





A Caltanissetta, il sindaco Roberto Gambino, ha detto di essere contrario all’istituzione della zona rossa in tutta la Sicilia così come proposto dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando e replica postando su Facebook una foto della movida palermitana. «Non vedo – spiega Gambino – perché gli errori delle grandi città debbano essere pagati anche da chi le regole le rispetta. Perché non prova a dare delle regole ai propri cittadini. Orlando pensi a governare la sua città che noi pensiamo a governare le nostre».