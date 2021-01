L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui risultati redditizi della panchina del Palermo.

I cambi a partita in corso si rivelano provvidenziali per il Palermo. Una prassi consolidata per Boscaglia: o sta dimostrando di essere il valore aggiunto del Palermo con i suoi cambi, oppure alcune scelte di formazione non sono state del tutto corrette.





In totale, senza le reti provenienti dalla panchina, la squadra rosanero avrebbe otto punti in meno.