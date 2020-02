L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Licata e Palermo, in programma nella 25a giornata del girone I di Serie D. La dirigenza del club licatese sta lavorando all’ampliamento del settore ospiti per la sfida contro i rosanero e già sarebbe arrivato il primo okay, come vi avevamo anticipato qualche settimana fa. (CLICCA QUI).