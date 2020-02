L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Savoia e Licata. Il tecnico del Licata dovrà fare a meno di Doda e del portiere Ingrassia. Difficilmente sarà in campo il bomber Cannavò, che lamenta una botta al piede. Valutate anche le condizioni di Manfrè: «Andiamo a Torre Annunziata, commentano i dirigenti licatesi, per fare la nostra gara e per cercare di portare a casa un risultato positivo. Scenderemo in campo senza alcuni giocatori ma questo non significa che affronteremo il Savoia, che rispettiamo, nelle vesti dell’agnello sacrificale». Questa la probabile formazione del Licata che affronterà il Savoia, fischio d’inizio alle 15: Serenari, Enea, Cassaro, Daniello, Diaby, Maltese, Porcaro, Mazzamuto, Civilleri, Manfrè, Convitto.