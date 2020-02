L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione del Marsala. La nottata di venerdì ha portato… consiglio e, almeno per ora, in casa Marsala è stato scongiurato il peggio con i giocatori che ieri, poco dopo mezzogiorno ,“per rispetto dei tifosi -scrivono in una nota- malgrado non percepiscono gli stipendi dalla fine di ottobre”, sono partiti in pullman e già da ieri sera si trovano a Castrovillari, dove oggi scenderanno “regolarmente” in campo (peraltro con Nicola Terranova in panchina) attesi come sono da una sfida di fondamentale importanza in chiave salvezza. Insomma, dopo un fine settimana burrascoso, è prevalso il buon senso, anche se l’incubo retrocessione e quello di non potere evitare i play-out, alla luce dei risultati, degli stipendi arretrati e delle diatribe societarie, rimangono assai concreti. Preoccupazioni non certo campate in aria specie se, al di là dei risultati che riuscirà ad ottenere la squadra da qui al 3 maggio quando calerà il sipario sulla stagione con la sfida interna col Biancavilla, non si arriverà presto alla quadratura del cerchio, in primis con tutta una serie di “chiarimenti” all’interno del consiglio di amministrazione e poi, ovviamente, tra il presidente Domenico Cottone e Nicola Terranova, il tecnico che giovedì era stato esonerato direttamente dal patron azzurro (“con i poteri di amministratore”, senza passare per il consiglio di amministrazione) sia pure con una comunicazione “soltanto” verbale. L’importante, alla vigilia della trasferta, era che ognuno facesse un passo indietro, rimandando tutto ai prossimi giorni quando peraltro, come auspicano i tifosi e i giocatori che reclamano le mensilità arretrate, dovrebbero rientrare le dimissioni dal direttivo dei soci Mimmo Li Causi, Enzo Russo, Arturo Vadalà e Peppe Bonafede, ovverosia l’”anima locale” del sodalizio da quando Cottone ha rilevato la maggioranza delle quote azionarie. E con al seguito i dirigenti Vito Cucchiara e Luigi Alioto, ma soprattutto con Terranova che oggi siederà in panchina, il Marsala già da ieri sera si trova all’Hotel Jolly di Castrovillari.