Si avvicina un’altro derby siciliano per il Palermo. Infatti, domenica 23 febbraio alle ore 15, i rosa faranno visita al Licata nel match della 25a giornata del girone I di Serie D, in programma allo stadio “Liotta” di Licata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per favorire il grande afflusso proveniente da Palermo, verranno messi a disposizione dei tifosi rosa circa 2000 biglietti, comprensivi di settore ospiti e intera gradinata dello stadio “Liotta”. Clicca qui per sapere quando inizierà la vendita.