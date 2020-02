L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle dichiarazioni di Giuseppe Mascara, allenatore del Biancavilla: «Abbiamo lavorato bene in settimana, come sempre. Sarà una partita tosta, vista l’importanza ed il valore dell’avversario, scenderemo in campo con lo spirito di sempre, ovvero far bene, lottare su ogni pallone e di vendere cara la pelle». Gli etnei dovrebbero riproporre lo stesso 4-3-3 che ha battuto in casa nell’ultimo turno la Palmese per 1 a 0. Genovese tra i pali, al centro Bonaccorsi e De Caro, ai lati Asero e Yoboua, a centrocampo Guerci, Maiorano e Graziano. In avanti Lo Presti, Aloia e Lucarelli.