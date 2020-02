L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Biancavilla. I rosanero possono muoversi nella striscia dei record del girone d’andata, centrando la quinta vittoria, la quarta in casa, la terza, se ci riescono, senza subire gol. Il tecnico Pergolizzi afferma: «Adesso le partite diminuiscono ed è sempre più importante fare punti importanti, avere una striscia di risultati positivi in casa può dare tranquillità, ma ogni partita ha le sue difficoltà. Mi aspetto la determinazione e la crescita sotto l’aspetto della partita, soprattutto in casa dove non puoi sbagliare. Calo? Voglio pensare che i fattori siano la partenza ad agosto, la condizione fisica e qualche assenza. Ricciardo è convocato, ma ha avuto la febbre. Dobbiamo valutare attentamente come sta, ha avuto un attacco influenzale e dobbiamo capire le sue reali condizioni. Ha recuperato dall’infortunio, ma ho preferito tenerlo a riposo. Non l’avrei mai schierato dal primo minuto perché deve ritrovare la condizione. Per Doda, invece, voglio aspettare fino all’ultimo. Voglio comunque rischiare poco, è stato fermo 40 giorni. So di poter partire con i tre attaccanti e poi di poterli cambiare, perché tutti hanno una condizione accettabile e stanno crescendo, quindi posso schierare un giocatore al posto di un altro. Non basta questo, ma non nascondo che oggi Silipo e Felici siano alla pari, Ficarrotta sta benissimo, Floriano sta bene, Lucca scalpita. Tutti possono fare la prestazione».