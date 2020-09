L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus. Con 1733 contagi accertati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 1397 di giovedì scorso, torna a impennarsi la curva di SarsCov-2 in Italia, e la Sicilia non fa eccezione: 89 nuovi casi, di cui sei migranti, quattro nell’hotspot di Pozzallo e altri due in un centro di accoglienza nel Siracusano, e tanti giovani asintomatici.

Fra i contagiati accertati tra giovedì e venerdì nel Ragusano ci sono anche una quindicenne e una bimba di un anno, entrambe in isolamento domiciliare.