L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla della spaccatura del Movimento Cinque Stelle. Nelle chat – scrive il quotidiano – quelle in cui dialogano insieme deputati regionali e nazionali, gli appelli per un intervento deciso del ministro degli Interni per affrontare l’emergenza migranti sono rimasti inascoltati per tutta l’estate.

E’ scattato il cortocircuito fra grillini siciliani e nazionali. Una spaccatura resa evidente ieri. A ora di pranzo dall’Ars è partito un comunicato di tutti i 15 deputati in cui si chiedevano le dimissioni del ministro degli Interni, Luciana Lamorgese. Meno di un’ora dopo da Roma il Movimento 5 Stelle riconfermava la fiducia nel prefetto chiamato da Conte al Viminale.