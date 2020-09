L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione che sta vivendo il Trapani. Cercasi disperatamente i soldi per poter effettuare i due tamponi e i test sierologici ai calciatori del Trapani che dovranno affrontare il prossimo campionato di Serie C – scrive il quotidiano -.



Senza questi non si può infatti iniziare gli allenamenti. Si parla di 30 mila euro. Una cifra certamente non banale ed ora servono contanti per eseguire i nuovi tamponi.