L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’’Aic che ha proclamato lo stato di agitazione e la data del 27 settembre per il calcio d’inizio della Serie C è a rischio, ma la Lega Pro non ci sta.

La questione relativa alle liste – scrive il quotidiano – ha già da tempo mosso l’associazione dei calciatori, che adesso è pronta a dare battaglia, «riservandosi, in caso di mancata soluzione, di indire lo sciopero per la prima giornata di campionato».