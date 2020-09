L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle ultime in casa Palermo. Assente il guineano Doumbouya, che i rosa hanno aggregato al gruppo in prova dopo la prima settimana di ritiro. Già nella giornata di giovedì il giocatore aveva lasciato il ritiro per sottoporsi ad una visita – scrive il quotidiano -, salvo poi tornare alla base. Ieri il giocatore è tornato a Palermo e ha lasciato il borgo madonita.



Sul mercato, il trasferimento di Corazza all’Alessandria ha di fatto privato i rosa di un obiettivo primario per il reparto offensivo, dove si continuano a seguire Gliozzi del Sassuolo, Vano del Carpi e Kanouté del Catanzaro.