L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo sciopero dell’AIC per la prima giornata di Serie C.

La nuova normativa sulle liste ridotte non va giù all’associazione. Il presidente della Lega Pro Ghirelli spiega «Lo sciopero è un errore micidiale. La sensazione è che manchi la consapevolezza della situazione attuale, visto che si indice uno sciopero su temi che possono portare al crac del calcio italiano: lavoreremo per riannodare i fili della situazione e per far capire la necessità della sostenibilità complessiva del sistema in un momento difficile. Senza voler alzare i toni della polemica, voglio ricordare che il mondo è cambiato. Bisogna capire che c’è il rischio crac: tutto va ridiscusso, non possiamo fare riferimento alla situazione di un anno fa, al mondo pre-Covid, perché dalla fine dell’inverno le squadre non hanno incassi da botteghino e gli sponsor sono ai minimi».

Non è escluso che Aic e Lega Pro possano trovare un punto d’incontro prima del week-end.