L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul binomio Palermo-Eleven Sports. Sul sito dell’emittente online non è ancora presente la schermata per gli abbonamenti relativi al campionato di Serie C. Non sono ancora stati resi noti i prezzi, ma per i vecchi abbonati saranno previste promozioni e sconti.

L’unica certezza è il costo della partita singola, 3,99 euro, con la possibilità di ridurre il costo a 2,99 euro usufruendo della promozione con Windtre, che dà anche diritto ad una settimana gratuita.