L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. I rosanero completano l’attacco.

Dopo aver appianato le distanze col Catanzaro per il trasferimento di Kanoute, atteso in città oggi, la dirigenza ha pescato Nicola Rauti dalla Primavera del Torino. Arriverà in prestito. Sul classe 2000 c’era la concorrenza di mezza Serie B, col Pescara in pole. Nella passata stagione, Rauti ha giocato in Serie C con la maglia del Monza: cinque presenze e una rete, realizzata dopo neanche un minuto dal suo esordio con i brianzoli.