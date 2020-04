L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della fase 2 dell’emergenza Coronavirus nell’isola. Ieri la task force nazionale di Vittorio Colao ha pianificato anche con il governato Musumeci l’introduzione di un traghetto in più per attraverso lo stretto – scrive il quotidiano -. La fase 2 che ieri ha preso forma per ora prevede le stesse attuali restrizioni per chi viaggia: per il momento si può rientrare solo per motivi di salute o familiari. Mentre da Comune a Comune dovrebbe essere possibile spostarsi già dal 4 maggio. Musumeci – prosegue il quotidiano – ha parlato di «condivisione col governo nazionale» delle misure per la riapertura, ma probabilmente ci sarà un’accelerazione per i cantieri edili: soprattutto quelli delle grandi opere, che in alcuni casi sono già ripartiti. Molti altri potrebbero continuare ad anticipare la scadenza del 4 maggio: si parla del 27 aprile. Conte intanto promette: «Stiamo provando a salvare la stagione turistica e pensiamo di riuscirci anche per dare un segnale all’estero».