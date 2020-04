L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di quarantuno persone positive al Coronavirus presso la Casa di Riposo di Caltagirone, un nuovo focolaio di infezione in Sicilia. «La comunità calatina è allertata e preoccupata perché nessuno si aspettava che, proprio nell’inizio della fase decrescente dell’emergenza sanitaria, in una struttura per anziani, con circa 40 ospiti e 20 operatori, potesse penetrare e diffondersi l’infezione da Covid 19. Speriamo di poterlo considerare solo un incidente drammatico, ma isolato», così Gino Ioppolo, sindaco di Caltagirone, ha commentato la notizia.