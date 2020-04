L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” torna a trattare il tema dell’app «Immuni». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, taglia corto: «Ci facciamo geolocalizzare anche quando dobbiamo ordinare una pizza con una app – dice – e ora che facciamo una app, facoltativa e senza penali per chi non la usa, scoppia la polemica sulla privacy». Il vicepresidente del Comitato Adolfo Urso (Fdi) chiama in causa lo stesso Di Maio: «Il ministro dovrà spiegare al Copasir per quali ragioni l’Italia sul Coronavirus sia apparsa addirittura come un vassallo di Pechino. L’Italia ha ceduto al soft power cinese?».