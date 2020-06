L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla cassa integrazione. Il governo interviene con un decreto legge sugli ammortizzatori sociali coprendo il potenziale “buco” nel ricorso alla cassa integrazione in questa fase di emergenza. Grazie al decreto, le aziende ed i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di cig «potranno chiedere da subito le ulteriori quattro settimane approvate dal dl Rilancio», come rimarca il premier Giuseppe Conte nel corso della riunione con i sindacati agli Stati generali dell’economia, ai quali annuncia un Consiglio dei ministri a margine degli incontri a Villa Pamphili che dà il via libera proprio al decreto.