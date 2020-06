L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla protesta dei gestori dei locali. Ieri si sono dati appuntamento davanti a villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune, per contestare l’ordinanza firmata dal sindaco che spegne la movida all’una e mezza della notte. Ad attenderli non c’era il Sindaco Orlando, ma l’assessore alle Attività produttive Piampiano. Secondo gli esercenti la cosa migliore è ricalcare la normativa nazionale. Affidare spazi pubblici, iter di concessione del suolo pubblico più snello, allungare la chiusura dei locali per evitare di concentrare l’afflusso di clienti attorno a poche ore e soprattutto controlli serrati nelle aree dove regna l’abusivismo.