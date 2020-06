L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul provvedimento preso dal questore di Reggio Calabria, che ha disposto il Daspo per 14 tifosi del Palermo, responsabili di episodi violenti in occasione della sfida dello scorso 17 novembre disputata sul campo della Palmese. I sostenitori rosanero, tra il primo e il secondo tempo del match giocato al «Lo Presti» di Palmi, hanno aggredito alcuni tifosi locali, dinamica ricostruita tramite materiale fotografico e video raccolti dalla polizia scientifica. Per tre dei quattordici destinatari del Daspo, le misure previste avranno una durata di cinque anni, mentre per gli altri di dieci anni, trattandosi di persone recidive.