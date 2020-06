L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, AD del Palermo: «Allenatore? Insieme a Castagnini, stiamo valutando profili che abbiano esperienza nel campionato che andremo a disputare – ha dichiarato l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola – e che prediligano lo spettacolo, anche soddisfando il gusto della società, che vuole avere un’immagine di gente che rispetta i propri impegni. L’impegno – prosegue Sagramola – è creare una squadra competitiva che possa essere protagonista. Restiamo alla finestra per ciò che succederà, specie per le iscrizioni ai campionati. Magari ci saranno giocatori disponibili a condizioni diverse attuali da quelle odierne, è difficile oggi prendere accordi con società ancora in corsa. Questo vale anche per gli allenatori, visto che sono disponibili solo i non occupati». .