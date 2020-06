L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo: «Diritto di superficie del “Barbera?” È già pronta per il consiglio comunale la delibera di concessione dell’impianto alla società, che va in parallelo con l’altro percorso, ovvero mettere a gara la concessione del diritto di superficie come fatto in altre città d’Italia. Lo stadio, però, è di proprietà della Regione, con cui abbiamo un’intesa pervenire ad un avviso pubblico. Centro sportivo? Le aree previste dal piano regolatore vigente prosegue Orlando – sono state tutte occupate. Se il centro sorge fuori dalle mura di cinta, non sarò né geloso, né invidioso. Preferisco che si faccia, piuttosto che dire a Palermo o niente. Abbiamo una tifoseria da A che ha scelto di non festeggiare e il ministro dell’interno ha espresso i propri complimenti per questo senso di responsabilità. Tensioni in società? Invito tutti a non guastare questo clima, a comportarci come una startup. Al presidente esprimo uno straordinario apprezzamento, perché ha fatto il presidente. Non l’ho mai sentito parlare di un giocatore, credo ci sia rispetto per il lavoro di ognuno. L’augurio è che questo clima caratterizzi il Palermo anche in Serie B e in Serie A».