L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle nuove regole della scuola. Niente più quadri appesi nei corridoi per vedere il proprio giudizio finale. La nota del ministero dell’Istruzione chiarisce che per la pubblicazione online degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Solo nel caso in cui la scuola sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola dei risultati degli scrutini, ma è necessario realizzare una calendarizzazione degli accessi.