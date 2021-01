L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Covid in Sicilia.

La Sicilia da domenica tornerà zona arancione dopo due settimane di rosso che hanno causato diversi malumori specie nelle categorie produttive che hanno dovuto rispettare l’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che ne stabiliva la chiusura.





La Regione adesso attende dal ministero una valutazione che la possa fare ritornare in zona arancione anche se sarà possibile per il presidente della Regione creare nuove zone rosse in base ai dati con apposite ordinanze. Al via anche un piano Scuole sicure elaborato di concerto con l’assessore all’istruzione Roberto Lagalla e con quello ai trasporti Marco Falcone (che potrà contare su 10 milioni di euro per potenziare il sistema) «abbiamo lavorato tanto ed eravamo pronti per la ripartenza anche subito dopo la pausa natalizia», ha aggiunto Razza ai microfoni di Tgs, «quello che ci ha fatto rallentare è stata una diffusione del contagio che è stata legata a molti comportamenti non legati a senso di responsabilità».