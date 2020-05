L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla possibile riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri in Sicilia a partire dal 18 maggio. Le ordinanze sono ancora allo studio, ma appare chiara l’intenzione del governo nazionale Musumeci ha accolto con soddisfazione le aperture del ministro: «Eravamo stati noi governatori a chiedere che lo Stato indicasse per la fase 2 solo una cornice normativa nella quale poi le Regioni potessero muoversi autonomamente in base ai dati epidemiologici». È una premessa per dire che «sì, se ci sarà la possibilità di aprire in anticipo, la sfrutteremo. A patto che questo avvenga rispettando i protocolli di sicurezza».